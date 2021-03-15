В Кронштадте обнаружили пять донных мин времен ВОВ

Их нашли строители при ремонтных работах.

Наследие Великой Отечественной войны (ВОВ) обнаружили в Кронштадте. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России 4 июня.

Пиротехники Невского спасательного центра МЧС России вывезли и уничтожили на специальном полигоне пять авиационных донных мин. Их нашли строители при ремонтных работах.

С начала 2024 года в Петербурге вывезли для уничтожения уже 43 взрывоопасных предмета. В их числе четыре авиабомбы.

Ранее во время строительных работ на строительной площадке метрополитена обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд. Объект был в земле с периода ВОВ.

Видео, фото: пресс-служба ГУ МЧС России