Метростроители нашли снаряд времён ВОВ у будущей станции "Путиловская"

Работы были немедленно приостановлены.

Во время строительных работ на строительной площадке петербургской подземки был обнаружен неразорвавшийся артиллерийский снаряд. Как сообщили в пресс-службе АО "Метрострой Северной столицы", объект оставался в земле со времён Великой Отечественной войны.

Метростроители немедленно приостановили работы и доложили об опасной находке экстренным службам.

Доступ на строительную площадку был запрещён до тех пор, пока боеприпас не будет удалён: территория была оцеплена.

Ранее мы сообщили о том, что Обуховский завод поставит метростроевцам оборудование до конца 2024 года.

Фото: Telegram / Метрострой Северной Столицы - мы строим метро!