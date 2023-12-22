Обуховский завод поставит метростроевцам оборудование до конца 2024 года

До 2032 года "Метрострой Северной Столицы" должен построить 20 новых и реконструировать 12 действующих станций.

К концу 2024 года Обуховский завод поставит метростроевцам Петербурга первое проходческое оборудование. Как рассказал портал "Строительный Петербург", губернатор Александр Беглов ознакомился с ходом работ по сборке двух проходческих щитов и 19 укладчиков тюбингов для строительства новых веток метро.

Поставка первой партии оборудования ожидается уже в конце этого года. Работы по строительству метро ведутся одновременно по четырем направлениям, для строительства нужна новая техника. До 2032 года "Метрострой Северной Столицы" должен построить 20 новых и реконструировать 12 действующих станций.

Проходческое оборудование, изготовленное Обуховским заводом, будет использоваться при строительстве Красносельско-Калининской линии от станции "Путиловская" до станции "Обводный канал-2", а также от "Казаковской" до "Сосновой поляны". Проходческие щиты для однопутных тоннелей и несколько укладчиков тюбингов будут также применяться для строительства Фрунзенско-Приморской линии от станции "Комендантский проспект" до станции "Шуваловский проспект".

Ранее в Петербурге в тестовом режиме запустили второй щит для строительства шестой линии метро.

Фото: Смольный