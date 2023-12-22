В Петербурге в тестовом режиме запустили второй щит для строительства шестой линии метро

Щит диаметром 5,6 м, предназначенный для сооружения однопутных тоннелей, готовится к старту полноценного движения в сторону будущей станции "Обводный канал-2" ("Каретная").

В Петербурге 14 февраля в тестовом режиме запустили второй механизированный комплекс для строительства нового участка Красносельско-Калининской линии метрополитена.

По данным портала "Строительный Петербург", в церемонии тестового запуска механизированного комплекса для продолжения шестой линии метрополитена приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и вице-губернатор Николай Линченко.

Щит диаметром 5,6 м, предназначенный для сооружения однопутных тоннелей, готовится к старту полноценного движения в сторону будущей станции "Обводный канал-2" ("Каретная"). Всего на строительстве линии от "Путиловской" до "Каретной" планируется задействовать четыре механизированных комплекса диаметром 5,6 метра. Они попарно будут двигаться навстречу друг другу.

Фото: портал "Строительный Петербург"