Обуховскому заводу одобрили льготный займ на модернизацию

Выделенное финансирование направят на модернизацию производства и закупку современного оборудования.

Обуховский завод получит от Фонда развития промышленности льготный займ в размере 234,2 млн рублей. Как сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, средства будут предоставлены на пять лет по ставке 3–7% годовых.

Выделенное финансирование направят на модернизацию производства и закупку современного оборудования. По словам чиновника, эта мера поддержки позволит предприятию нарастить выпуск продукции, усилить программы импортозамещения и повысить общую производительность труда.

Стоит отметить, что Обуховский завод является одним из стратегически важных производств города, выпускающим продукцию как для гражданского, так и для оборонного секторов. В настоящее время специалисты завода участвуют в реализации крупных мегапроектов, в частности, изготавливают гидроцилиндры для строящегося Большого Смоленского моста.

Ранее мы сообщили о том, что производство грузовиков "БАЗ" в Петербурге увеличат до шести штук в день.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков