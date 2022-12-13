В ТЦ Зеленогорска оперативники нашли мину

Снаряд оказался учебным, но ее все равно увезли на полигон и уничтожили. Всего при проверке эвакуировали 855 человек.

Телефонные террористы "заминировали" 377 объектов в Петербурге и области, сред них было даже УМВД по Красносельскому району. Об этом сообщает Neva.Today.

Лжеминеры рассылали сообщения о взрывных устройствах, которые якобы находились в объектах государственной власти, транспорте, торговых точках и на мостах. Под некоторыми мостами в Петербурге якобы "заложили" вирус сибирской язвы.

Оперативники нашли в Зеленогорске в ТЦ "Курортный" на третьем строящемся этаже инертную минометную мину калибра 82 миллиметра. Снаряд оказался учебным, но ее все равно увезли на полигон и уничтожили. Всего при проверке эвакуировали 855 человек.

Ранее лжеминеры "атаковали" 90 зданий в Петербурге и Ленобласти. После получения e-mail рассылки в двух регионах проверили госучреждения и школы.

Фото: Piter.tv