В ТЦ Зеленогорска оперативники нашли мину

Телефонные террористы "заминировали" 377 объектов в Петербурге и области, сред них было даже УМВД по Красносельскому району. Об этом сообщает Neva.Today.
Лжеминеры рассылали сообщения о взрывных устройствах, которые якобы находились в объектах государственной власти, транспорте, торговых точках и на мостах. Под некоторыми мостами в Петербурге якобы "заложили" вирус сибирской язвы.
Оперативники нашли в Зеленогорске в ТЦ "Курортный" на третьем строящемся этаже инертную минометную мину калибра 82 миллиметра. Снаряд оказался учебным, но ее все равно увезли на полигон и уничтожили. Всего при проверке эвакуировали 855 человек.
Ранее лжеминеры "атаковали" 90 зданий в Петербурге и Ленобласти. После получения e-mail рассылки в двух регионах проверили госучреждения и школы.
Фото: Piter.tv
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