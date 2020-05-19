Лжеминеры "атаковали" 90 зданий в Петербурге и Ленобласти

После получения e-mail рассылки в двух регионах проверили госучреждения и школы.

Накануне неизвестные злоумышленники разослали объявления о минировании зданий госучреждений и школ в Петербурге и 47-ом регионе. В результате проверок выяснилось, что сообщения были фальшивыми. Об этом стало известно Piter.TV.

Лжеминёры сообщили, что бомбы якобы заложены в 90 зданиях. На время проверки прошла эвакуация 1116 человек.

После осмотра зданий опасных предметов в них обнаружено не было.

В конце сентября неизвестный грозился взорвать военный комиссариат Петроградского района

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