Лжеминеры "атаковали" 90 зданий в Петербурге и Ленобласти

Накануне неизвестные злоумышленники разослали объявления о минировании зданий госучреждений и школ в Петербурге и 47-ом регионе. В результате проверок выяснилось, что сообщения были фальшивыми. Об этом стало известно Piter.TV.
Лжеминёры сообщили, что бомбы якобы заложены в 90 зданиях. На время проверки прошла эвакуация 1116 человек.
После осмотра зданий опасных предметов в них обнаружено не было.
В конце сентября неизвестный грозился взорвать военный комиссариат Петроградского района
Фото: Pixabay
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