Неизвестный грозился взорвать военный комиссариат Петроградского района

Также анонимные сообщения поступили и в другие учреждения.

Накануне неизвестный позвонил в военный комиссариат Петроградского района и сообщил о готовящемся взрыве, узнал Piter.tv.

Далее информацию передали в полицию. В результате осмотра помещений опасных веществ и устройств не обнаружили.

Кроме того, 26 сентября лжеминеры также атаковали объекты здравоохранения, государственной власти и образования. Письма с разных электронных адресов поступали в период с 9 до 18 часов. Всего было обследовано 15 объектов. На 3 из них провели эвакуацию и вывели на улицу более 2 тысяч человек.

По решению администрации на 3 объектах образования проводилась эвакуация в количестве 2 338 человек.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ломоносове задержали студента, подозреваемого в поджоге военного комиссариата.

Фото: Pixabay