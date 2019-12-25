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Неизвестный грозился взорвать военный комиссариат Петроградского района
Сегодня, 9:33
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Неизвестный грозился взорвать военный комиссариат Петроградского района

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Также анонимные сообщения поступили и в другие учреждения.

Накануне неизвестный позвонил в военный комиссариат Петроградского района и сообщил о готовящемся взрыве, узнал Piter.tv.

Далее информацию передали в полицию. В результате осмотра помещений опасных веществ и устройств не обнаружили.

Кроме того, 26 сентября лжеминеры также атаковали объекты здравоохранения, государственной власти и образования. Письма с разных электронных адресов поступали в период с 9 до 18 часов. Всего было обследовано 15 объектов. На 3 из них провели эвакуацию и вывели на улицу более 2 тысяч человек. 

По решению администрации на 3 объектах образования проводилась эвакуация в количестве 2 338 человек.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Ломоносове задержали студента, подозреваемого в поджоге военного комиссариата. 

Фото: Pixabay

Теги: военный комиссариат, ложное сообщение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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