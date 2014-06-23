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В Ломоносове задержали студента, подозреваемого в поджоге военного комиссариата
Сегодня, 10:00
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В Ломоносове задержали студента, подозреваемого в поджоге военного комиссариата

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Огонь охватил помещение на первом этаже.

Сотрудники центра "Э" совместно с УФСБ задержали подозреваемого в поджоге здания военного комиссариата в Ломоносове. Им оказался студент первого курса, узнал Piter.tv.

Напомним, пожар произошел 21 сентября в здании на Иликовском проспекте, 1А. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". 20-летний студент учится в РГПУ им. Герцена и проживает на Ропшинском шоссе. По версии оперативников, он хотел уничтожить картотеку военного комиссариата.

В ходе обыска у подозреваемого изъяли ноутбук, мобильный телефон, банковские карты, одежду. Молодого человека поместили в изолятор временного содержания. 

Фото: ВКонтакте / Мы Ломоносовцы

Теги: военный комиссариат, поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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