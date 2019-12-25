В Ломоносове произошел пожар в здании военного комиссариата

Клубы дыма заметили росгвардейцы.

В Петродворцовом районе вечером 21 сентября произошел пожар в здании, в котором располагается военный комиссариат Ломоносовского района. Никто не пострадал.

По словам очевидцев, возгорание произошло на Иликовском проспекте, 1А, на первом этаже. В огне оказались помещения, принадлежащие церкви Николая Чудотворца. Кабинеты комиссариата не пострадали. Как сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, пожар заметили росгвардейцы и вызвали пожарных.

Всего огонь охватил участок площадью 6 кв. метров.

Фото: ВКонтакте / Котофей Иванович