В Красноярском крае вынесли приговор за ложные сообщения о терроризме

С учетом позиции прокурора юношу приговорил к четырем годам колонии-поселения.

В Красноярском крае суд вынес приговор 18-летнему жителю региона за ложные сообщения о терроризме. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным ведомства, с октября по декабрь 2023 года поступили несколько сообщений о готовящихся актах терроризма в дежурные отделы полиции Минусинска, Красноярская и Шушенского района. Анонимный информатор утверждал, что опасность угрожает местам массового скопления людей.

Нарушителем оказался на то время 17-летний житель села Нижний Суэтук. В релизе отметили, что юноша 18 раз звонил с подставных телефонов, желая проверить реакцию на свои звонки. Суд признал его виновным и с учетом позиции прокурора приговорил к четырем годам колонии-поселения.

Ранее мы сообщали, что суд отправил в СИЗО замглавы петербургского "Мостотреста".

Видео: Прокуратура Красноярского края