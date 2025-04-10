Суд отправил в СИЗО замглавы петербургского "Мостотреста"

Эмиль Ахмедов проходит по делу о покушении на получение крупной взятки.

Смольнинский районный суд Северной столицы отправил под стражу заместителя начальника по управлению имуществом СПб ГБУ "Мостотрест". Накануне Эмиля Ахмедова задержали по подозрению в покушении на получение взятки в особо крупном размере, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как полагают в следствии, в марте ткущего года обвиняемый потребовал от фирмы, занимающейся водными перевозками, взятку в 1,2 млн рублей. За эти деньги Ахмедов обещал предпринимателю "не обращать внимания" на нелегальное использование участка набережной Канала Грибоедова в период навигации.

Первую часть средств (630 тыс. рублей) замглавы "Мостотреста" должен был получить 9 апреля. При получении денежной суммы его задержали правоохранители. Под стражей должностное лицо проведет до 6-го июня.

09.04.2025 Ахмедов был задержан в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее мы писали, что мошенник из Петербурга собрал свыше 2 млн рублей "на помощь пострадавшему родственнику".

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