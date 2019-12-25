Мошенник из Петербурга собрал свыше 2 млн рублей "на помощь пострадавшему родственнику"

Сегодня мужчину отправили в СИЗО.

Невский районный суд Северной столицы отправил под стражу Арсения Куприна, которого подозревают в мошеннических действиях, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным следователей, 2-го апреля текущего года обвиняемый вместе с неустановленным соучастником путем обмана и под предлогом помощи родственнику, попавшему в аварию, похитил у петербурженки денежные средства. Якобы для помощи пострадавшему в ДТП близкому он получил от потерпевшей 880 тыс. рублей, 6 тыс. долларов США и 7 тыс. евро.

Общая сумма, которую Куприн таким образом получил, составила 2 032 940 рублей. Деньги фигурант дела получил через неосведомленных о совершаемом преступлении курьеров, которые доставляли средства в дом №6 по улице Евдокима Огнева. Накануне мужчина был задержан и вчера же ему предъявили обвинение.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Куприну стражу по 03.06.2025 (1 месяц 27 суток). Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Фото: Piter.TV