В Петербурге огласили приговор группе мошенников, которые обманули 12 человек через интернет

Они похищали денежные средства посредством выставления фейковых предложений на популярном сайте с объявлениями.

Красносельский районный суд Северной столицы огласил приговор Станиславу Виеру и Илье Малькову, которых уличили в мошенничестве и обмане 12-ти граждан, – сообщает "Вестник Киберполиции" в Telegram.

В суде было установлено, что преступники связывались с продавцами различных товаров на сайте с объявлениями, вежливо общались с ними, после чего говорили, что хотят оформить доставку. Потом диалог мошенников и продавцов переходил в мессенджер, где злоумышленники присылали гражданам ссылки на фальшивый сайт, чтобы те вели свои банковские данные.

Продавец переходил по ней, видел знакомый логотип, вводил данные своей банковской карты — и в этот момент деньги списывались со счёта. Все выглядело убедительно: правильная речь, уверенные формулировки, даже ссылка начиналась похожим образом. В результате пострадавшие сами передавали мошенникам доступ к своим средствам. Telegram-канал "Вестник Киберполиции России"

Виер и Мальков похищали у своих жертв о нескольких до 50-ти тыс. рублей. За все это злоумышленников приговорили к 5 и 5,5 годам лишения свободы в колонии.

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