Как мошенники лишают семьи миллионных накоплений через детей в Петербурге

Piter.TV собрал истории о том, как мошенники через детей лишали семью средств.

В Петербурге в 2024 году на 15% увеличилось число мошенничеств. За девять месяцев зафиксировали 15,5 тыс. таких преступлений. Самые популярные схемы злоумышленников – ведение диалога от лица оператора сотовой связи, звонки и сообщения от "знакомых" и "представителей банка", а также отправка QR-кода для оплаты фиктивных покупок. Нередко на эту "удочку" попадаются и дети, лишая родителей накоплений.

Piter.TV собрал самые громкие случаи с начала 2025 года по городу и области, когда из-за мошенничества страдала вся семья, а изначально на ложь повелся ребенок. И обманывают не только незнакомцы.

В январе 16-летняя жительница Всеволожска передала мошенникам 7,6 млн рублей из семейного бюджета. Неизвестные выдали себя за работников сотовой компании. Деньги подросток отдавал в течение трех дней, курьером был мужчина, на вид ему примерно 30 лет. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В марте жертвой мошенников стала 13-летняя девочка. Она отдала незнакомцам, якобы сотрудникам ФСБ, 7,5 млн рублей, чтобы ее родители "не сели в тюрьму". По словам злоумышленников, у матери и отца появились проблемы с законом. Ребенок взял из сейфа 1 млн рублей, 50 тыс. долларов и 20 тыс. евро, сел в такси и приехал в гипермаркет на Гостилицкомшоссе. На стоянке девочка и передала всю сумму женщине. Заведено дело по той же статье.

В Северной столице 2 апреля стало известно о том, что 21-летний сын бизнесмена из Красногвардейского района перевел мошенникам 7 млн рублей. Они представились работниками Центрального банка, ФСБ и Роскомнадзора. Под предлогом обеспечения безопасности накоплений злоумышленники убедили молодого человека отправить сумму на продиктованный счет. Возбудили дело по статье о мошенничестве.

В этом же месяце появились сведения о том, что в Московском районе 13-летний юноша отдал однокласснику 18 млн рублей "для лечения матери и приобретения машины в ОАЭ с целью перепродажи". Деньги принадлежали отцу подростка, главе фирм по торговле медицинскими изделиями. Предприниматель обратился в полицию, дальнейшая судьба семьи и средств неизвестна.

А буквально на прошлой неделе 13-летний школьник с улицы Александра Матросова передал курьеру мошенников для внесения на "безопасный" счет 9,9 млн рублей, потом перевел еще 350 тыс. рублей на неустановленный счет. К правоохранителям с заявлением пришла его мать. Тоже не обошлось без возбуждения уголовного дела.

Эксперт по кибербезопасности Александр Вураско в разговоре с нами подчеркивал: ребенку нужно объяснить, что доверять телефонным звонкам или сообщениям в мессенджерахкатегорически не стоит. Если проигнорировать звонок или сообщение, то ничего страшного не случится. Избежать мошенничества получится лишь выстраивая доверительные отношения между ребенком и родителем.

Фото: Piter.TV