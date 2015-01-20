В Петербурге юноша отдал однокласснику более 18 млн рублей отца

Деньги подросток передал якобы для лечения матери и приобретения машины в ОАЭ с целью перепродажи.

В Московском районе Петербурга подросток лишил отца более 18 млн рублей. Деньги юноша отдал однокласснику, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Полицейским глава фирм по торговле медицинскими изделиями рассказал, что кто-то ввел в заблуждение его 13-летнего сына в период с 3 по 20 марта. Мальчик передал неизвестному 5,4 млн рублей и 150 тыс. долларов.

Предварительно, деньги подросток отдал однокласснику якобы для лечения матери и приобретения машины в ОАЭ с целью перепродажи. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионер с Софийской улицы отдал курьеру мошенников почти 11 млн рублей для "непривлечения к уголовной ответственности за совершенное преступление". Заведено дело по той же статье.

Фото: Piter.TV