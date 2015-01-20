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В Петербурге юноша отдал однокласснику более 18 млн рублей отца
Сегодня, 8:21
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В Петербурге юноша отдал однокласснику более 18 млн рублей отца

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Деньги подросток передал якобы для лечения матери и приобретения машины в ОАЭ с целью перепродажи.

В Московском районе Петербурга подросток лишил отца более 18 млн рублей. Деньги юноша отдал однокласснику, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Полицейским глава фирм по торговле медицинскими изделиями рассказал, что кто-то ввел в заблуждение его 13-летнего сына в период с 3 по 20 марта. Мальчик передал неизвестному 5,4 млн рублей и 150 тыс. долларов. 

Предварительно, деньги подросток отдал однокласснику якобы для лечения матери и приобретения машины в ОАЭ с целью перепродажи. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Ранее мы сообщили о том, что пенсионер с Софийской улицы отдал курьеру мошенников почти 11 млн рублей для "непривлечения к уголовной ответственности за совершенное преступление". Заведено дело по той же статье. 

Фото: Piter.TV 

Теги: московский район, мошенники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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