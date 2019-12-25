Пенсионер с Софийской улицы отдал курьеру мошенников почти 11 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские разыскивают злоумышленника, который обманул пенсионера с Софийской улицы. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 8 апреля к правоохранителям обратился мужчина 1941 года рождения с заявлением о том, что 5 марта ему на домашний телефон позвонил неизвестный. По словам незнакомца, потерпевший должен был для непривлечения к уголовной ответственности за якобы совершенное преступление отдать курьеру 10,9 млн рублей. Пенсионер выполнил указание.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее мы сообщили о том, что задержан курьер мошенников из Брянской области, забравший у петербурженки 3,8 млн рублей. Злоумышленники, введя ее в заблуждение под предлогом смены информации на портале "Госуслуг", заставили взять кредит в банке.

Фото: Piter.TV