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Задержан курьер мошенников из Брянской области, забравший у петербурженки 3,8 млн рублей
Сегодня, 12:44
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Задержан курьер мошенников из Брянской области, забравший у петербурженки 3,8 млн рублей

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Женщина взяла деньги в кредит.

Задержан житель Брянской области, подозреваемый в обмане на 3,8 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 28 марта обратилась 28-летняя жительница дома по улице Пестеля с заявлением о том, что неизвестные, введя ее в заблуждение под предлогом смены информации на портале "Госуслуг", заставили взять кредит в банке на почти 4 млн рублей. Незнакомцы потребовали отдать сумму курьеру в Дегтярном переулке. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 

На следующий день, 29 марта, по подозрению в совершении этого преступления на Мытнинской улице задержали 23-летнего приезжего.

Ранее мы рассказывали о том, что сын бизнесмена из Петербурга перевел мошенникам 7 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, улица пестеля
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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