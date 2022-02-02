Задержан курьер мошенников из Брянской области, забравший у петербурженки 3,8 млн рублей

Женщина взяла деньги в кредит.

Задержан житель Брянской области, подозреваемый в обмане на 3,8 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 28 марта обратилась 28-летняя жительница дома по улице Пестеля с заявлением о том, что неизвестные, введя ее в заблуждение под предлогом смены информации на портале "Госуслуг", заставили взять кредит в банке на почти 4 млн рублей. Незнакомцы потребовали отдать сумму курьеру в Дегтярном переулке. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

На следующий день, 29 марта, по подозрению в совершении этого преступления на Мытнинской улице задержали 23-летнего приезжего.

Ранее мы рассказывали о том, что сын бизнесмена из Петербурга перевел мошенникам 7 млн рублей.

Фото: Piter.TV