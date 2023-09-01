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Сын бизнесмена из Петербурга перевел мошенникам 7 млн рублей
Сегодня, 8:49
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Сын бизнесмена из Петербурга перевел мошенникам 7 млн рублей

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Парню позвонили незнакомцы, представившиеся сотрудниками Центрального банка РФ, ФСБ и Роскомнадзора.

В Петербурге мошенники развели сына бизнесмена на 7 млн рублей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В полицию обратился 70-летний отец обманутого из Красногвардейского района. Установлено, что 24 марта 21-летнему парню позвонили незнакомцы, представившиеся сотрудниками Центрального банка РФ, ФСБ и Роскомнадзора. Под предлогом обеспечения безопасности накоплений отца, злоумышленники убедили молодого человека перевести сумму на продиктованный ими счет. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что предприниматель из Калининского района перевел мошенникам 6,4 млн рублей. 

Фото: pxhere 

Теги: красногвардейский район, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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