Предприниматель из Калининского района перевел мошенникам 6,4 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, злоумышленники разыскиваются.

Мошенники выманили у предпринимателя из Калининского района Петербурга 6,4 млн рублей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно, 61-летнему мужчине звонили в период с конца января по 3 февраля. Незнакомец представлялся "сотрудником Центрального банка РФ" и выманил деньги под предлогом их сохранения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, злоумышленники разыскиваются.

Ранее мы рассказывали о том, что солистка Михайловского театра отдала 3,8 млн рублей мошенникам.

Фото: Piter.TV