  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Предприниматель из Калининского района перевел мошенникам 6,4 млн рублей
Сегодня, 8:59
64
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Предприниматель из Калининского района перевел мошенникам 6,4 млн рублей

0 0

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, злоумышленники разыскиваются.

Мошенники выманили у предпринимателя из Калининского района Петербурга 6,4 млн рублей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Предварительно, 61-летнему мужчине звонили в период с конца января по 3 февраля. Незнакомец представлялся "сотрудником Центрального банка РФ" и выманил деньги под предлогом их сохранения. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, злоумышленники разыскиваются.

Ранее мы рассказывали о том, что солистка Михайловского театра отдала 3,8 млн рублей мошенникам. 

Фото: Piter.TV 

Теги: калининский район, мошенники
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии