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Солистка Михайловского театра отдала 3,8 млн рублей мошенникам
Сегодня, 11:38
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Солистка Михайловского театра отдала 3,8 млн рублей мошенникам

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Аферисты убедили её взять кредит.

Артистка балета Михайловского театра лишилась 3,8 миллиона рублей, взятых в кредит по указанию мошенников. Как выяснилось, аферисты действовали под предлогом необходимости обновить полис на портале "Госуслуги", пишет 78.ru.

По данным источника, злоумышленники связались с балериной Марфой Фёдоровой и убедили её оформить кредит на крупную сумму. Под предлогом "защиты средств" они организовали передачу денег через курьера возле кафе в Дегтярном переулке.

Только после совершения передачи Фёдорова осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту мошенничества.

Ранее Piter.TV сообщал, что мошенники вымогают у россиян деньги за "лишних" домашних животных.

Фото: Piter.TV

Теги: михайловский театр, мошенники, мошенничество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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