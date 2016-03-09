Мошенники вымогают у россиян деньги за "лишних" домашних животных

Аферисты угрожают изъять питомцев, если их количество превышает лимит.

В Роскачестве предупредили о новой схеме телефонного мошенничества, при которой злоумышленники вымогают деньги у владельцев домашних животных.

По данным ведомства, преступники звонят гражданам, представляясь сотрудниками жилищной инспекции. В ходе разговора они выясняют количество домашних питомцев в квартире, после чего заявляют о "превышении лимита" и требуют оплатить штраф или оформить разрешение.

Для давления на жертв мошенники используют угрозы изъятия животных. Также они рассылают фишинговые ссылки, маскируя их под официальные сообщения от "Госуслуг".

В Роскачестве подчеркивают, что действующим законодательством не установлено каких-либо ограничений на количество домашних животных в квартире. Все подобные звонки следует расценивать как мошеннические.

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Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"