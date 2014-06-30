Сиделка похитила у блокадницы из Выборгского района почти 400 тыс. рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге сиделка обокрала 92-летнюю блокадницу. Пожилая женщина лишилась почти 400 тыс. рублей, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Пенсионерка обратилась в полицию Выборгского района накануне. Предварительно, 77-летняя сиделка путем обмана убедила свою подопечную снять со счетов 395 тыс. рублей. Деньги работница забрала и до настоящего времени не вернула.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: мошенники продают несуществующие билеты на корабли для просмотра "Алых парусов".

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