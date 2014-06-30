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Сиделка похитила у блокадницы из Выборгского района почти 400 тыс. рублей
Сегодня, 9:34
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Сиделка похитила у блокадницы из Выборгского района почти 400 тыс. рублей

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге сиделка обокрала 92-летнюю блокадницу. Пожилая женщина лишилась почти 400 тыс. рублей, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Пенсионерка обратилась в полицию Выборгского района накануне. Предварительно, 77-летняя сиделка путем обмана убедила свою подопечную снять со счетов 395 тыс. рублей. Деньги работница забрала и до настоящего времени не вернула. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: мошенники продают несуществующие билеты на корабли для просмотра "Алых парусов". 

Фото: pxhere 

Теги: выборгский район, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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