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Мошенники продают несуществующие билеты на корабли для просмотра "Алых парусов"
Сегодня, 14:52
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Мошенники продают несуществующие билеты на корабли для просмотра "Алых парусов"

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В день проведения праздника доступ в акваторию Невы в связи с проходом парусника будет полностью закрыт.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал, что в интернете начали продавать билеты на корабли для просмотра "Алых парусов". 

Если вы увидите подобные предложения, то ни в коем случае не переводите этим людям деньги. Это мошенники!

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Чиновник отметил, что в день проведения праздника выпускников, 28 июня, доступ в акваторию Невы в связи с проходом парусника будет полностью закрыт. 

Напомним, подготовка к "Алым парусам" уже началась. 

Фото: Piter.TV 

Теги: алые паруса, мошенники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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