Мошенники продают несуществующие билеты на корабли для просмотра "Алых парусов"

В день проведения праздника доступ в акваторию Невы в связи с проходом парусника будет полностью закрыт.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал, что в интернете начали продавать билеты на корабли для просмотра "Алых парусов".

Если вы увидите подобные предложения, то ни в коем случае не переводите этим людям деньги. Это мошенники! Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Чиновник отметил, что в день проведения праздника выпускников, 28 июня, доступ в акваторию Невы в связи с проходом парусника будет полностью закрыт.

Напомним, подготовка к "Алым парусам" уже началась.

Фото: Piter.TV