Мошенники продают несуществующие билеты на корабли для просмотра "Алых парусов"

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал, что в интернете начали продавать билеты на корабли для просмотра "Алых парусов".
Если вы увидите подобные предложения, то ни в коем случае не переводите этим людям деньги. Это мошенники!
Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга
Чиновник отметил, что в день проведения праздника выпускников, 28 июня, доступ в акваторию Невы в связи с проходом парусника будет полностью закрыт.
Напомним, подготовка к "Алым парусам" уже началась.
Фото: Piter.TV
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