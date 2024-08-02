Праздник выпускников "Алые паруса" состоится 28 июня в Петербурге

Подготовка к мероприятию уже началась.

Праздник выпускников "Алые паруса" в 2025 году состоится 28 июня. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов 20 марта.

Начинаем подготовку к одному из самых зрелищных мероприятий в Петербурге. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В прошлом году "Алые паруса" посетили порядка 70 тыс. выпускников. Праздник проводили в то же число. Бриг "Россия" прошел по новому маршруту: от Летнего сада, через створы Троицкого и Дворцового мостов, потом судно развернулось обратно.

Фото: Piter.TV