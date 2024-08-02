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Праздник выпускников "Алые паруса" состоится 28 июня в Петербурге
Сегодня, 14:21
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Праздник выпускников "Алые паруса" состоится 28 июня в Петербурге

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Подготовка к мероприятию уже началась.

Праздник выпускников "Алые паруса" в 2025 году состоится 28 июня. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов 20 марта. 

Начинаем подготовку к одному из самых зрелищных мероприятий в Петербурге.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

В прошлом году "Алые паруса" посетили порядка 70 тыс. выпускников. Праздник проводили в то же число. Бриг "Россия" прошел по новому маршруту: от Летнего сада, через створы Троицкого и Дворцового мостов, потом судно развернулось обратно.

Фото: Piter.TV 

Теги: алые паруса, выпускники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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