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Праздник "Алые паруса" посетили около 70 тысяч выпускников
Сегодня, 13:08
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Праздник "Алые паруса" посетили около 70 тысяч выпускников

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Они приехали из более 40 субъектов РФ, а также других стран.

Праздник "Алые паруса" собрал около 70 тысяч школьников и их сопровождающих. Как сообщили в Смольном, помимо петербургских выпускников школ и колледжей были ребята из порядка 40 субъектов Российской Федерации, включая из новых регионов.

Только из города-побратима Мариуполя бриг под алыми парусами увидели порядка 500 школьников. Увидеть своими глазами праздник на Неве смогли выпускники из шестнадцати стран.

Отметим, что бриг "Россия" в этом году прошел по новому маршруту: от Летнего сада, далее через створы двух мостов — Троицкого и Дворцового, а после — судно развернулось обратно.

Ранее Piter.TV сообщал, что в 2024 году темой праздника выпускников "Алые паруса" стал Год семьи.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Теги: алые паруса 2024, алые паруса на неве, праздник выпускников
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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