На "Алые паруса" в 2025 году Петербург ожидает 75 тыс. выпускников

Свое участие подтвердили представители девяти стран.

В Петербурге продолжается подготовка к главному празднику выпускников "Алые паруса". В этом году мероприятие состоится 28 июня, напомнили в Смольном.

Традиционно по приглашению губернатора Александра Беглова фестиваль посетят иностранные делегации. Свое участие подтвердили представители девяти стран, среди них – Венесуэла, Белоруссия, Молдова, Узбекистан, Киргизия, Абхазия, Вьетнам, страны Африки и Куба. Из Венесуэлы приедут 230 старшеклассников, для них организуют экскурсию по Северной столице.

Кроме того, участие подтвердили делегации из 28 регионов РФ, ожидается 6,5 тыс. выпускников и сопровождающих их педагогов. Всего приедут 75 тыс. человек.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге прошла первая репетиция к "Алым парусам".

Фото: Piter.TV