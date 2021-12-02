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На "Алые паруса" в 2025 году Петербург ожидает 75 тыс. выпускников
Сегодня, 18:59
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На "Алые паруса" в 2025 году Петербург ожидает 75 тыс. выпускников

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Свое участие подтвердили представители девяти стран.

В Петербурге продолжается подготовка к главному празднику выпускников "Алые паруса". В этом году мероприятие состоится 28 июня, напомнили в Смольном. 

Традиционно по приглашению губернатора Александра Беглова фестиваль посетят иностранные делегации. Свое участие подтвердили представители девяти стран, среди них – Венесуэла, Белоруссия, Молдова, Узбекистан, Киргизия, Абхазия, Вьетнам, страны Африки и Куба. Из Венесуэлы приедут 230 старшеклассников, для них организуют экскурсию по Северной столице. 

Кроме того, участие подтвердили делегации из 28 регионов РФ, ожидается 6,5 тыс. выпускников и сопровождающих их педагогов. Всего приедут 75 тыс. человек. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге прошла первая репетиция к "Алым парусам". 

Фото: Piter.TV 

Теги: алые паруса, праздник выпускников
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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