В Петербурге прошла первая репетиция к "Алым парусам"

Бриг "Россия" прошёл по Неве.

В Санкт-Петербурге стартовала подготовка к главному празднику выпускников — "Алые паруса". В среду, 11 июня, состоялась первая репетиция: легендарный бриг "Россия" с алыми парусами прошёл по акватории Невы под разведёнными мостами.

Жители и гости города смогли увидеть это зрелище с набережных — десятки человек наблюдали за торжественным проходом парусника. Тем, кто пропустил первую репетицию, представится ещё один шанс: 12 июня судно вновь пройдёт по реке.

В связи с этим разведут три моста:

Благовещенский — с 20:50 до 21:40 и с 01:35 до 02:20,

Дворцовый и Троицкий — с 21:40 до 02:15.

В "Мостотресте" уточнили, что график разводки во время репетиций предварительный и может быть скорректирован в день основного мероприятия.

"Алые паруса" в этом году пройдут 28 июня, начало праздника — в 22:00. Генеральная репетиция запланирована на 27 июня.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Алые паруса-2024" признали одним из лучших мероприятий года.

Фото и видео: Piter.TV