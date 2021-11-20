Владимир Путин назвал "Алые паруса" одним из самых шикарных праздников в мире

Президент России также пообещал посетить праздник выпускников в 2024 году

"Алые паруса" — это один из самых шикарных и замечательных праздников в Европе и во всём мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".

"Вообще сама по себе эта традиция – праздник "Алые паруса" – зародилась ещё в городе Ленинграде до того, как он был переименован, или вернее, ему возвращено было его историческое имя Санкт-Петербург. Он еще в Питере зародился в 60-е годы, а потом был возрождён, — напомнил глава государства. — Праздник, конечно, шикарный, замечательный, много раз завоевывал призы лучшего массового мероприятия Европы, думаю, что и в мире-то такого нет на самом деле".

Также один из студентов пригласил президента Российской Федерации посетить "Алые паруса" в Петербурге в 2024 году. Владимир Путин пообещал, что воспользуется приглашением и постарается запланировать поездку в рабочий график:

"Скажу аккуратно: я постараюсь это сделать. Но в любом случае я вам благодарен за приглашение. Во-первых, мы с вами еще сможем там один раз увидеться, это уже хорошо. А кроме того, это выдающееся зрелище, оно очень красивое".

Напомним, что на "Алых парусах" в 2023 году побывали около 60 тыс. выпускников со всей России.



Видео: Kremlin.ru