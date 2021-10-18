На "Алых парусах" побывали около 60 тыс. выпускников

Кроме того, на торжество пригласили 430 выпускников из Донецкой Народной Республики.

В прошедшем накануне празднике "Алые паруса" поучаствовали около 60 тыс. петербургских выпускников. Ещё примерно 10 тыс. приехали из других регионов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Кроме того, на торжество пригласили 430 выпускников из Донецкой Народной Республики. В Серверной столице они получили о среднем общем образовании.

Напомним, что впервые праздник "Алые паруса" состоялся в 1968 году. В 1979-ом традиция прервалась, но её решили возобновить через 25 лет. В прошлом году мероприятие посетили примерно 65 тыс. выпускников.

Ранее мы сообщили о том, что бриг "Россия" прошёл по Неве в завершении "Алых парусов".

Фото: Piter.TV