Бриг "Россия" прошёл по Неве в завершении "Алых парусов"

Одновременно в центре города состоялось пиротехническое и театрализованное шоу в честь Года педагога и наставника.

В субботу, 24 июня, в Северной столице отгремел праздник выпускников "Алые паруса". В этом году торжество отметило своё 55-летие.

В программу вошли традиционное выступление губернатора Александра Беглова и концерт на Дворцовой площади, ведущими которого стали Дмитрий Хрусталев и Ида Галич. Перед выпускниками выступили белорусский исполнитель LYRIO, Тося Чайкина, Юлиана Караулова, Gafur, Моя Мишель, Burito, а перед появлением брига "Россия" прозвучали хиты группы "Чайф".

Корабль вошел в акваторию Невы в 0:40: он проследовал вдоль Дворцовой набережной через Троицкий пост и вернулся к Петровской набережной. Одновременно с появлением брига на Дворцовой набережной, Стрелке Васильевского острова и у Петропавловской крепости развернулось пиротехническое и театрализованное шоу, посвящённое Году педагога и наставника. В мизансценах приняли участие около 500 артистов, музыкантов и танцоров. Они продемонстрировали путь от ученика до наставника, который в своей жизни проходит каждый человек.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выпустили лимитированные "Подорожники" к "Алым парусам".

Видео: Telegram / Спикер Бельский