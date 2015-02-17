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В Петербурге выпустят лимитированные "Подорожники" к "Алым парусам"
Сегодня, 13:47
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В Петербурге выпустят лимитированные "Подорожники" к "Алым парусам"

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Тираж проездных в праздничком дизайне составит 50 тыс. штук.

В субботу, 24 июня, в кассы петербургской подземки поступят в продажу лимитированные проездные "Подорожник", дизайн которых будет посвящен празднику "Алые паруса" и 320-летию со Дня основания города. Об этом сообщила пресс-служба комтранса.

По данным СПб ГКУ "Организатор перевозок", тираж проездных в праздничком дизайне составит 50 тыс. штук. Купить лимитированную версию карты будет возможно с момента открытия точек продаж проездных билетов в метро.

Напомним, что "Алые паруса" пройдут в Северной столице в воскресенье, 24 июня.

Ранее мы сообщили о том, что три маршрута общественного транспорта изменятся на время подготовки к "Алым парусам".

Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Теги: алые паруса, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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