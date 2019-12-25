Три маршрута общественного транспорта изменятся на время подготовки к "Алым парусам"

С воскресенья Троицкий мост будут закрывать в определённые промежутки времени.

В период с 18 по 26 июня маршруты автобусов №№ 46 и 76 и трамвая № 3 будут изменены в связи с подготовкой и проведением праздника выпускников "Алые Паруса". Об этом сообщила пресс-служба Комтранса Петербурга.

Напомним, что с воскресенья Троицкий мост будут закрывать в определённые промежутки времени. В связи с этим, общественный транспорт отравится по объездным путям.

С подробным графиком закрытия Троицкого моста можно ознакомиться в сообществе комитета по транспорту ВКонтакте.

Фото: Piter.TV; Комтранс Петербурга