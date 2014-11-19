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График разводки Троицкого моста изменят из-за подготовки к "Алым парусам"

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С 18 по 23 июня из-за монтажа оборудования переправа будет разводиться в 23:00.

В "Мостотресте" предупредили об изменениях в графике разводки Троицкого моста. Это связано с подготовкой к празднику выпускников "Алые паруса". 

С 18 по 23 июня из-за монтажа оборудования переправа будет разводиться в 23:00 и наводиться в 07:00. Остальные мосты будут работать в штатном режиме.

Установленные даты являются предварительными и могут быть изменены. Петербуржцев просят заранее планировать свой маршрут.

В период проведения праздника выпускников "Алые паруса" будет введен запрет на продажу алкоголя. Спиртные напитки не будут продавать с 22:00 23 июня до 11:00 25 июня. 

Видео: Piter.tv

Теги: алые паруса, троицкий мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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