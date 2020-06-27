В день проведения "Алых парусов" запретят продажу алкоголя в Петербурге

Так, спиртные напитки не будут продавать с 22:00 23 июня до 11:00 25 июня.

Сегодня, 15 июня, стало известно, что в период проведения праздника выпускников "Алые паруса" будет введет запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе Красногвардейского района.

Так, алкоголь не будут продавать с 22:00 23 июня до 11:00 25 июня.

Отметим, что запрет не распространяется на розничную торговлю спиртных напитков, которую осуществляют организации – рестораны и бары.

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