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В день проведения "Алых парусов" запретят продажу алкоголя в Петербурге
Сегодня, 21:39
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В день проведения "Алых парусов" запретят продажу алкоголя в Петербурге

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Так, спиртные напитки не будут продавать с 22:00 23 июня до 11:00 25 июня.

Сегодня, 15 июня, стало известно, что в период проведения праздника выпускников "Алые паруса" будет введет запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе Красногвардейского района.

Так, алкоголь не будут продавать с 22:00 23 июня до 11:00 25 июня. 

Отметим, что запрет не распространяется на розничную торговлю спиртных напитков, которую осуществляют организации – рестораны и бары. 

Ранее на Piter.TV: стало известно, во сколько в Петербурге обойдется выпускной.

Фото: Pxhere

Теги: алые паруса 2023, запрет на продажу алкоголя
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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