Стало известно, во сколько в Петербурге обойдется выпускной

В среднем, затраты на само торжество составят около 4 тысяч с ученика. Наряд для выпускницы в Петербурге обойдется в 6 130 рублей, а для выпускника – в 9 330 рублей.

В Авито рассказали, во сколько в Петербурге обойдется главный школьный праздник в 2023 году.

В среднем, затраты на само торжество составят около 4 тысяч с ученика. Наряд для выпускницы в Петербурге обойдется в 6 130 рублей, а для выпускника – в 9 330 рублей.

Традиционно для выпускного большинство девушек выбирают вечерние платья в пол. Средняя цена наряда составила 4 260 рублей. Еще один тренд – стильный брючный костюм вместо платья. Средняя стоимость составила 2 260 рублей. Дополнить образ помогут аксессуары – бижутерия, украшения для волос. В среднем их покупка в Северной столице обошлась в 420 рублей. Традиционно самой популярной моделью обуви для выпускного вечера остаются "лодочки", минималистичные босоножки, а также модные в этом сезоне "Мэри Джейн" на массивной платформе. Средняя цена составила 2 200 рублей. Средняя цена за вечерний макияж по стране составила 2 500 рублей. Прическа на средние и длинные волосы обойдется в 2 000 рублей.

Классический мужской образ на выпускной – это костюм. В среднем, на Авито в Петербурге его можно приобрести за 4 000 рублей. Нужно добавить к костюму и рубашку. Средняя цена сорочки в городе на Неве составила 1 560 рублей. Главные аксессуары мужского образа – галстук и бабочка – стоят в среднем в Санкт-Петербурге 1 180 и 1 020 рублей. Что касается обуви, традиционно для выпускного вечера старшеклассники выбирают классические туфли, в среднем на покупку мужских туфель петербуржцы тратят 2 590 рублей.

Итого, все затраты на торжество, включая праздничный образ и организацию вечера, составят 15 200 рублей для девушек и 12 800 рублей для юношей (если в классе 25 учеников).

Праздник выпускников "Алые паруса" пройдет 24 июня.

Фото: pxhere