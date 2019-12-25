Праздник выпускников "Алые паруса" пройдет 24 июня

Губернатор Александр Беглов подписал постановление.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга о дате проведения праздника выпускников "Алые паруса". Торжество состоится 24 июня.

"Алые паруса" получили четыре золотых награды и одну серебряную на международном конкурсе Global Eventex Awards в 2021 году. В сентябре 2021 года этот праздник стал победителем премии Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, а также был признан лучшим в номинации "События и праздники" по версии проекта "(От)личный Петербург".

В ночь на 12 июня в Северной столице провели первую репетицию выпускного "Алые паруса". Бриг "Россия" прошел под Троицким мостом, который был разведен до 04:55.

Фото: Piter.tv