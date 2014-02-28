Оформление Петербурга к "Алым парусам" и Дню ВМФ оценили почти в 16 млн рублей

Исполнитель займётся изготовлением, подготовкой, монтажом и обслуживанием декора в историческом центре города.

ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления" подвёл итоги тендера на централизованное оформление Северной столицы к празднику выпускников "Алые паруса и Дню Военно-морского флота. Судя по данным портала ЕИС, контракт по максимальной цене в 15,8 млн рублей заключат с ООО "Формула".



Исполнитель займётся изготовлением, подготовкой, монтажом и обслуживанием декора, а также созданием композиции официальных флагов и символики для двух праздников по нескольким адресам в историческом центре: в список вошли Невский проспект, Дворцовый мост, площадь Восстания, Итальянский мост, Дворцовую, Петровскую и Университетскую набережные, а также набережную Кутузова, Заячий остров, Марсово поле, Троицкий мост. В День ВМФ несколько улиц дополнительно украсят и в Кронштадте.



Отметим, что ООО "Формула" боролось за победу в конкурсе ещё с одной компанией, в итоге выйдя победителем.



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Фото: Piter.TV