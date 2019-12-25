В парке 300-летния Петербурга обновят пространство для скейтеров

Подрядчику необходимо будет возвести новый скейт-парк с памп-треком, снарядами для воркаута, а также предусмотреть место спокойного отдыха со скамейками и навесом.

Комитет по госзаказу Петербурга объявил тендер на проведение благоустройства у дома 74 по Приморскому проспекту. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 114,9 млн рублей.

Согласно техническому заданию, подрядчику поручат благоустроить пространство для катания на скейтборде в парке 300-летия Петербурга по проекту компании FK-Ramps. Необходимо будет возвести новый скейт-парк с памп-треком, снарядами для воркаута, а также предусмотреть место спокойного отдыха со скамейками и навесом. После проведения ремонта существующая на данный момент площадка разрастётся до 4,6 тыс. кв. м, то есть, станет почти втрое больше.

Мероприятия начнутся в конце лета 2023 года: завершить их необходимо до конца октября.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге определились с подрядчиком строительства поликлиники в Калининском районе.

Фото: Правительство Петербурга