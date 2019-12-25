В Петербурге определились с подрядчиком строительства поликлиники в Калининском районе

Заказчиком учреждения выступило ГКУ "Фонд капстроительства и реконструкции" (ФКСР).

Комитет по госзаказу Петербурга объявил итоги тендера на строительство здания поликлиники для взрослых на участке у проспекта Маршала Блюхера в Калининском районе. Судя по данным портала ЕИС, контракт по максимальной цене 1,384 млрд рублей подпишут с ООО "С-Индустрия".



Заказчиком учреждения выступило ГКУ "Фонд капстроительства и реконструкции" (ФКСР). Согласно техзаданию организации, необходимо построить трехэтажное, сложное в плане здание. Помимо кабинетов врачей и поликлинических отделений внутри будут расположены лучевой диагностики, физиотерапии и лечебной физкультуры, а также стационар на 10 коек для дневного пребывания, хирургическое отделение, первичное онкологическое отделение и блок помещений врача-инфекциониста с отдельным входом.

Завершить работы выбранный исполнитель обязуется до 2 декабря 2024 года. ООО "С-Индустрия" стало единственным участником конкурса.



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