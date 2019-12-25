Для ремонта Кронверкского моста нашли подрядчика

Контракт по цене 200,7 млн рублей подпишут с единственным участником тендера ООО "Наследие".

СПб ГБУ "Мостотрест" объявило итоги конкурса на капремонт Кронверского моста. Как стало известно Piter.TV из данных портала ЕИС, контракт по цене 200,7 млн рублей подпишут с единственным участником тендера ООО "Наследие".

Напомним, что исполнителю предстоит провести работы по переустройству наружного освещения и сетей связи, обновить дорожные знаки. Затем компания заменит конструкцию моста и отреставрирует его декоративные детали. Завершить работы следует до 30 июня 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что проектирование музея электротранспорта на Васильевском острове оценили в 240 млн рублей.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"