Проектирование музея электротранспорта на Васильевском острове оценили в 240 млн рублей

Общая площадь объектов составляет 20 тыс. кв.м.

СПб ГУП "Горэлектротранс" объявил тендер на проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции корпусов Василеостровского трамвайного парка. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 240 млн рублей.

Отметим, что на месте объекта появится масштабный музей электротранспорта. Согласно техзаданию, работы пройдут в зданиях литер Я, Ж, Е, З, Д, И, а также для приспособления для современного использования зданий литер А, Б, В. Общая площадь объектов составляет 20 тыс. кв.м., в том числе, залы на различное число человек, архив, хранилище, мастерские, вспомогательные и технические помещения.

Завершить работы необходимо до 25 декабря 2024 года .

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