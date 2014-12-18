В Петербурге прошла первая репетиция "Алых парусов"

Бриг "Россия" проехал под Троицким мостом вдоль Зимнего дворца.

В ночь на 12 июня в Северной столице провели первую репетицию выпускного "Алые паруса". Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Подготовка к ежегодному празднику выпускников продолжается. Бриг "Россия" проехал под Троицким мостом, который был разведен до 04:55, вдоль Зимнего дворца.

Напомним, что и в ночь с 12 на 13 июня переправу разведут в 23:00, а наведут обратно к 04:55.

В этом году "Алые паруса" пройдут 24 июня. Как и ранее, праздник отметят на Дворцовой площади.

Видео: Телеграм / Санкт-Петербург online | Saintpgo