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В Петербурге прошла первая репетиция "Алых парусов"

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Бриг "Россия" проехал под Троицким мостом вдоль Зимнего дворца.

В ночь на 12 июня в Северной столице провели первую репетицию выпускного "Алые паруса". Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Подготовка к ежегодному празднику выпускников продолжается. Бриг "Россия" проехал под Троицким мостом, который был разведен до 04:55, вдоль Зимнего дворца. 

Напомним, что и в ночь с 12 на 13 июня переправу разведут в 23:00, а наведут обратно к 04:55. 

В этом году "Алые паруса" пройдут 24 июня. Как и ранее, праздник отметят на Дворцовой площади. 

Видео: Телеграм / Санкт-Петербург online | Saintpgo

Теги: алые паруса, разводка мостов
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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