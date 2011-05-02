Из-за репетиции "Алых парусов" изменится график разводки Троицкого моста

Администрация Петербурга предупредила водителей, что указанный график является предварительным.

В четверг, 8 июня, стало известно о том, что график разводки Троицкого моста изменится из-за подготовки к "Алым парусам". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, 11 июня мост разведут в 23:00. В привычное положение переправа вернется к 04:55 12 июня. Такой же график разводки будет актуален и в ночь с 12 на 13 июня.

В ночь с 11 на 12 июня переправа будет разведена в 23:00 и наведена в 4:55. Остальные мосты разводятся по графику. В ночь с 12 на 13 июня переправа будет разведена в 23:00 и наведена в 4:55. Остальные мосты разводиться не будут. Смольный

Администрация Петербурга предупредила водителей, что указанный график является предварительным. Вся актуальная информация доступна на сайте "Мостотреста".

Фото: Piter.TV