Лучших выпускников вузов Петербурга наградили в Петропавловской крепости

В Северной столице прошла церемония чествования студентов, добившихся высоких результатов в учебе.

В Петропавловской крепости состоялась церемония награждения лучших выпускников петербургских вузов. Участников поздравил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.

Он отметил, что город заслуженно считается одним из крупнейших образовательных центров страны благодаря большому числу ведущих вузов и научных школ. По его словам, студенты уже сегодня участвуют в развитии мегаполиса, а полученное признание становится не только поводом для гордости, но и серьезной ответственностью.

Во время церемонии Бельский также встретился с председателем Комитета по молодежной политике Еленой Разумишкиной. Он напомнил, что в прошлом она сама участвовала в подобном мероприятии и получала награду от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Председатель ЗакСа подчеркнул, что перед молодыми специалистами открыты широкие возможности в государственном управлении, науке, промышленности, образовании, медицине и предпринимательстве, и выразил надежду, что многие выпускники свяжут свое будущее с Петербургом.

Ранее Бельский открыл X Международный Невский форум в Мариинском дворце.

Фото: Mакс / Александр Бельский