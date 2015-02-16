Тема мероприятия в Год единства народов России — государственное управление и сохранение культурного многообразия.

В Мариинском дворце в Петербурге начал работу X Международный Невский форум. Торжественную церемонию открытия провёл председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Спикер парламента отметил, что юбилейный форум посвящён теме государственного управления, единству в многообразии как ключевому фактору стабильности и эффективного развития России.

По его словам, 2026 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России, поэтому выбранная тема имеет особое значение. Бельский подчеркнул, что каждый регион страны обладает собственными историко-культурными особенностями и традициями, и задача власти — бережно сохранять это богатое наследие.

В этом году на форум зарегистрировались около 1700 участников, включая представителей 16 стран. Как заметил председатель ЗакСа, такое широкое представительство свидетельствует о востребованности диалога о путях развития государственного управления и общих ценностях далеко за пределами России.

Фото: MAX / Александр Бельский