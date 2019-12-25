В вузах появится обязательный курс "Русский язык как государственный"

Дисциплина будет обязательна для всех студентов.

Обязательный курс "Русский язык как государственный" появится во всех отечественных высших учебных заведениях в сезон 2027 и 2028 учебных годов. Соответствующими данными поделились журналисты из газеты "Известия" со ссылкой на министерство по образованию и науке. Чиновники из профильного ведомства федерального правительства уточнили, что речь идет о базовом курсе для студентов.

Проект концепции дорабатывается с учетом мнения экспертного сообщества. Ведомство планирует направить учебно-методический комплекс в вузы в 2027 году. Это позволит включить дисциплину в расписание уже с начала 2027/2028 учебного года, сообщили "Известиям" в Минобрнауки. публикация в СМИ

Авторы статьи пишут о том, что образовательный курс может быть запущен университетом страны в любое время в течение года. Дисциплина включается в "единое ядро высшего образования", поэтому в будущем она будет обязательной для всех студентов, независимо от факультета, формы или уровня обучения. Известно, что молодые люди будут изучать строение законодательства страны, которое регулирует использование государственного языка, а также практику применения. Ключевым документом на образовательном курсе будет закон "О государственном языке РФ".

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Фото: Piter.tv