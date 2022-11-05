В Петербурге не будут ограничивать продажу алкоголя 1 сентября

Нет необходимости введения дополнительных ограничений в День знаний в Северной столице.

В День знаний, 1 сентября, в Санкт-Петербурге не планируется вводить ограничений на продажу алкогольной продукции. Соответствующую информацию подтвердили в городском Комитете по промышленной политике, сообщает 78.ru.

"На территории Петербурга 1 сентября (День знаний) запрет на осуществление розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания не установлен" пресс-служба комитета по промышленной политике

В отличие от ряда других регионов России, где в День знаний вводятся временные ограничения на продажу спиртного, петербургские магазины и заведения общественного питания будут работать в обычном режиме.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти с 1 сентября начнут продавать алкоголь с 11:00.

Фото: unsplash (BENCE BOROS)