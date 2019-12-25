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"Алые паруса" не намерены отменять в Петербурге
Сегодня, 10:50
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"Алые паруса" не намерены отменять в Петербурге

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Отмена могла быть связана с заявлениями руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

В субботу, 24 июня, праздник выпускников "Алые паруса" отменять не планируют. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу "Пятого канала", являющегося одним из организаторов мероприятия.

Команды отменять "Алые паруса" не было. Мы совсем недавно вернулись с репетиции, так что все должно пройти по плану.

Пресс-служба "Пятого канала"

Отмена могла быть связана с заявлениями руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж). 

Так, в Москве, Подмосковье и Ростовской области отменили все массовые мероприятия. В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции "в целях пресечения возможных терактов".

Ранее мы рассказывали о том, что силовики взяли в кольцо здание "ЧВК Вагнер Центра" в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: алые паруса 2023, праздник выпускников, чвк вагнер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Тема дня,

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