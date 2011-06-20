Мосты Петербурга готовят к "Алым парусам"

В связи с празднованием Дня России большинство мостов в ночь на 12 июня не будут разводить.

Мосты Северной столицы готовятся к "Алым парусам". В 2024 году праздник выпускников состоится 28 июня. В связи с проведением репетиций изменится график разводки мостов через Неву. Об этом сообщили в пресс-службе КРТИ.

В ночь на 12 июня Дворцовый мост будет разведен с 21:35 до 02:50 и с 03:10 до 04:55 часов. Троицкий мост планируют развести с 21:35 до 04:50 часов. Остальные мосты разводятся по графику.

С 12 на 13 июня Дворцовый мост будет разведен с 22:05 до 02:40 часов, Троицкий мост разведут с 22:05 до 02:15 часов, а Благовещенский мост – с 02:00 до 02:30 часов. Отметим, что другие мосты разводиться не будут в связи с празднованием Дня России, который традиционно отмечают 12 июня.

Ранее мы писали, что трассу "Кола" перекроют из-за прохождения яхты "Русь" по реке Свирь.

Фото: Telegram / Дороги и мосты Петербурга